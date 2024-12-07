• محمد هنيدى وأحمد أمين وأكرم حسنى ودنيا سمير غانم وحسن وإيمى نجوم الأعمال الكوميدية

• عمرو سعد «سيد الناس».. والعوضى «فهد البطل».. ومصطفى شعبان «حكيم باشا».. ومحمد فراج «منتهى الصلاحية»

• ياسمين عبد العزيز وهيفاء وهبى ومى عمر وروجينا وصابرين يتصدرن البطولة النسائية

ثلاثة أشهر وينطلق الماراثون الأكبر للدراما التليفزيونية، موسم رمضان، الذى يشهد على منافسة قوية بين النجوم وصناع المسلسلات، ويسعى كل منهم لجذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين لعمله، نظرا لعدد المسلسلات الهائل المتنافسة فى هذا الشهر الكريم.

وبدأت الأجواء تشتعل داخل استوديوهات الدراما، التى أعلنت حالة الطوارئ، استعدادا لاستقبال الأعمال، التى انطلق تصوير بعضها بالفعل، خاصة أن خريطة مسلسلات رمضان أصبحت شبه مستقرة، وتضم نحو ٣٢ عملا، وفى هذا التقرير نرصد أهم ملامح الموسم الرمضانى لعام 2025.

• مساحة للكوميدية

تحتل المسلسلات الكوميدية مساحة كبيرة على خريطة الدراما الرمضانية، والتى ينتظر أن يصل عددها 8 مسلسلات لنجوم الكوميديا، فى مقدمتهم الفنان محمد هنيدى العائد للشاشة الصغيرة بعد غياب 6 أعوام، منذ أن قدم مسلسل «أرض النفاق»، وبالموسم المقبل يشارك الفنان هنيدى بمسلسل «شهادة معاملة أطفال»، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج وائل فرج، ويشارك فى البطولة نخبة كبيرة من الفنانين منهم محمد ثروت وصبرى فواز وسماء إبراهيم ومحمود حافظ.

وبعد أن غاب الموسم الماضى، يعود الفنان أحمد أمين لموسم رمضان، بمسلسله الكوميدى «مذكرات نشال»، المكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه فى فترة الاحتلال البريطانى لمصر، ويلعب فيه أحمد أمين شخصية لص تائب، يدخل فى العيدى من الصراعات والأحداث التى تخرج منها الكوميديا والمواقف الضاحكة.

يشارك فى بطولة المسلسل ركين سعد، حاتم صلاح، حمزة العيلى، صدقى صخر، وعبد الرحمن محمد، والمسلسل من تأليف ورشة كتابة، وإخراج حسام على.

ويخوض الفنان أكرم حسنى الماراثون بمسلسل «الكابتن»، وهو من تأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز التونى، ويشارك فى البطولة كل من آية سماحة، وسوسن بدر، وأحمد عبد الوهاب، وعمر شوقى، وسامى مغاورى.

وتحضر الفنانة دنيا سمير غانم مفاجأة لجمهورها بالموسم المقبل، وذلك من خلال مسلسل «عايشة الدور»، تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندى، وتدور أحداثه حول فتاة شديدة الثراء، تتعرض لمواقف ومفارقات كوميدية كثيرة.

ويعود الثنائى حسن الرداد وإيمى سمير غانم للدراما الرمضانية بعد 6 أعوام من اشتراكهما معا فى مسلسل «عزمى وأشجان»، وفى الموسم المقبل يعود الثنائى بعمل يحمل اسم «مش هو ولا هى»، وتدور أحداثه فى 15 حلقة، وهو من تأليف أحمد سعد والى، وإخراج حسام سليمان، ويتم حاليا ترشيح باقى الأبطال.

وبعد فترة توقف يستعد فريق مسلسل «للأذكياء فقط» استئناف التصوير مرة أخرى بعد تأجيل عرضه من رمضان الماضى، للموسم المقبل، وهو الذى يجمع فى بطولته بين حمدى الميرغنى وكريم عفيفى ويشاركهما البطولة الفنانة رنا رئيس، والمسلسل فكرة محمد ناير وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه فى 15 حلقة.

ويترقب محبى مسلسل «أشغال شقة» أحداث الموسم الثانى منه، بعد أن حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا رمضان الماضى، وهو بطولة هشام ماجد بالاشتراك مع مصطفى غريب وأسماء جلال وشيرين ومحمد عبد العظيم، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وبالموسم الجديد يواصل حمدى عبد الرحيم أخصائى الطب الشرعى وزوجته مغامراتهما مع مديرات المنزل.

وكذلك يواصل الثنائى شريف سلامة ودينا الشربينى مغامراتهما مع أولادهما فى الموسم الثالث لمسلسل «كامل العدد»، حيث يناقش العمل مشاكل الأولاد فى سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء فى هذا الزمن فى إطار إجتماعى كوميدى.

يشارك فى بطولة «كامل العدد» نخبة من الفنانين منهم إسعاد يونس وميمى جمال، وتم الاتفاق مع عدد من الفنانين الجدد للانضمام بالموسم الثالث، ومنهم حسين فهمى، وإنجى المقدم، ومريم الخشت، ويوسف عمر، وعمرو صالح، والعمل تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوى.

• البطل الشعبى

يرتدى 7 فنانين عباءة البطل الشعبى فى الموسم الرمضانى الجديد، وهى الشخصية التى تحظى قبول شريحة كبيرة من الجمهور، خاصة عندما تدور الأحداث فى أجواء صعيد مصر، وهو ما اختاره أكثر من فنان بالموسم المنتظر، ومن بين هؤلاء الفنانين، عمرو سعد الذى يلعب بطولة مسلسل «سيد الناس» فى أول تعاون بينه وبين المخرج محمد سامى على شاشة الدراما التليفزيونية، وذلك بعد أن تعاونا معا فى السينما مع فيلم «ريجاتا».

المسلسل من تأليف خالد صلاح، ويشارك فى البطولة كل من خالد الصاوى وإلهام شاهين وعمادة زيادة وأحمد رزق، ونخبة كبيرة من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل «سيد الناس» فى إحدى قرى الصعيد، حول نصرة المظلوم فى بلدة يحكمها رجل ظالم، يسرق أموال الناس، ويعاملهم بقسوة.

ويواصل الفنان أحمد العوضى تقديم شخصية البطل الشعبى من خلال مسلسله الجديد «فهد البطل» تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، ويشارك فى البطولة كل من ميرنا نور الدين ومحمود البزاوى، وأحمد عبد العزيز.

تدور أحداث المسلسل حول رجل يأتى من الصعيد ويواجه تحديات كبيرة بعد دخوله السجن وخروجه منه.

ولأول مرة خلال مشواره الفنى يرتدى الفنان مصطفى شعبان الجلباب الصعيدى فى مسلسل «حكيم باشا» تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، ويشارك فى البطولة كل من رياض الخولى وسلوى خطاب وسهر الصايغ ومنذ رياحنة.

وتدور الأحداث حول تعرض البطل للمطاردة من قبل عصابة متورطة فى تجارة الآثار.

ويخوض الفنان محمد رجب تجربة درامية جديدة مع مسلسل «الحلانجى»، والذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبي، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام، ويشارك فى البطولة كل من عبير صبرى، أيتن عامر، هالة فاخر، دانا حلبى، محمود قابيل، أحمد وفيق، ميمى جمال، محمد لطفى، إبراهيم السمان، وطارق صبرى.

ويستكمل كل من أحمد السقا وطارق لطفى مغامراتهما فى الجزء الثانى من «العتاولة»، ويشاركما البطولة الفنان باسم سمرة، وتدور الأحداث المسلسل فى إطار شعبى تشويقى، حيث يلعب أحمد السقا شخصية نصار فتيحة والذى ترك حياة السرقة فى نهاية أحداث الجزء الأول، فيما تقدم زينة شخصية حنة وهى طباخة وزوجة السقا، أما طارق لطفى فيلعب دور خضر فتيحة وهو ابن عم نصار.

ويشهد الجزء الجديد انضمام عدد كبير من الفنانين منهم فيفى عبده ونسرين أمين وثراء جبيل، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

ويستأنف الفنان ياسر جلال رحلة البطل الشعبى مع شخصية «جودر»، والذى يخوض مغامرات جديدة فى أجواء أسطورية، وذلك من خلال مسلسل «جودر ــ ألف ليلة وليلة 2» تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، ويشارك فى البطولة كل من ياسمين رئيس ونور اللبنانية وتارا عماد ووليد فواز.

ويشهد الموسم الرمضانى المقبل على تخلى الفنان أحمد مكى عن جلباب «الكبير» الذى ارتداه لـ 8 مواسم من مسلسل «الكبير اوى»، ويقدم مكى هذا الموسم دور بطل شعبى فى مسلسله الجديد «الغاوى»، والذى كان يحمل اسم «عين شمس»، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج محمد العدل، ويشارك فى البطولة كل من عائشة بن أحمد، وعمرو عبد الجليل، وتدور الأحداث فى إطار الدراما الشعبية حول ماجد الذى يخوض العديد من التحديات، ويتطرق المسلسل إلى مجموعة من القضايا الاجتماعية المعاصرة.

• مسلسلات مؤجلة

يشهد موسم رمضان المقبل عرض مجموعة من المسلسلات تم تأجيل عرضها لظروف مختلفة، منها مسلسل «أمير العوامرى» بطولة الفنان هانى سلامة، والذى تم تأجيل عرضه الموسم الماضى، بسبب ضيق الوقت، حيث واجه العمل مشاكل إنتاجية تسببت فى إيقاف تصويره أكثر من مرة، وحالت دون استكمال تصويره قبل موعد العرض فى رمضان الماضى، وعليه تم تأجيل عرضه لموسم 2025.

مسلسل «أمير العوامرى» تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى، ويشارك فى البطولة كل من سوسن بدر ومى سليم وأحمد صفوت ومحسن محيى الدين.

يجسد هانى سلامة خلال أحداث العمل، شخصية رجل الأعمال «أمير العوامرى»، الذى يواجه العديد من الصراعات، ساعيا لاستخدام نفوذه.

هناك مسلسل أيضا «لام شمسية» الذى تأجل تصويره أكثر من مرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث كان من المفترض أن تلعب بطولته الفنانة منى زكى، وذلك قبل أن يستقر عند الفنانة أمينة خليل.

تدور أحداث المسلسل فى 15 حلقة وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوى، ويشارك فى البطولة نخبة كبيرة من الفنانين منهم محمد شاهين ويسرا اللوزى وأحمد صلاح السعدنى.

• «الست» و«المداح» و«الحب كله»

وأفلت مسلسل «ناقص ضلع» من التأجيل، وذلك بعد أن انشغلت البطلة المرشحة الأولى له، منى زكى، بتصوير فيلم «الست» عن قصة حياة الراحلة أم كلثوم، وتردد تاجيل العمل لموسم 2026، لكن اعتذرت منى زكى بشكل نهائى عن العمل، للتفرغ للسينما، لتحل مكانها الفنانة نيللى كريم، ومعها كل من روبى وكندة علوش وجيهان الشماشرجى، حيث إن المسلسل يعتمد على البطولة النسائية، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

وانطلقت كاميرا تصوير أكثر من عمل فى الفترة الأخيرة منها الموسم الخامس لمسلسل «المداح» تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة حمادة هلال وهبة مجدى، ويشهد الموسم الجديد للمسلسل اشتراك الفنانة غادة عادل التى تلعب دور «شيطانة» ضمن الأحداث، والفنان خالد الصاوى الذى يلعب دور شيخ كفيف، يعظ صابر بطل العمل الذى يلعب دوره الفنان حمادة هلال.

وانطلق تصوير مسلسل «ظلم المصطبة» الذى يجمع فى بطولته بين إياد نصار وريهام عبد الغفور، بعد أن نجح الثنائى فى لفت الأنظار لهما من خلال مسلسل «وش وضهر» إنتاج 2022، وحقق نجاحا كبيرا وقتها، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من فتحى عبد الوهاب وبسمة وأحمد عزمى، وهو من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة.

كما اقترب المخرج تامر محسن من الانتهاء من مرحلة التحضيرات لمسلسله الجديد «الحب كله» الذى تخلى من خلاله على العهد الذى أخذه على نفسه عام 2021، حينما أعلن أنه اكتفى من مسلسلات رمضان، ويسعى للتفرغ للسينما، رغم النجاح الكبير الذى حققه بمسلسل «لعبة نيوتن»، لكنه فاجأ متابعيه بالتعاقد على إخراج مسلسل جديد، تدور أحداثه فى 15 حلقة، ويلعب بطولته كل من آسر ياسين ودياب.

وحدد فريق عمل مسلسل «منتهى الصلاحية» بطولة الفنان محمد فراج، يوم 10 ديسمبر الجارى لبدء تصوير المشاهد الأولى للعمل، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نودى، ويشارك فى البطولة كل من هنا شيحة وسامى مغاورى ودنيا ماهر ومحمود الليثى.

وتعاقدت الفنانة رانيا يوسف للاشتراك فى بطولة مسلسل «نص الشعب اسمه محمد» الذى يتصدر لبطولته الفنان عصام عمر، تدور أحداثه فى 15 حلقة، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار، ومن المقرر بدء تصوير نهاية الشهر الجارى.

ويبدأ الفنان خالد النبوى تصوير المشاهد الأولى لمسلسله الجديد «الأخطبوط» منتصف الشهر الجارى، بعد الاستقرار على باقى أبطال العمل.

كما يستعد الثنائى جميلة عوض محمد الشرنوبى لبدء تصوير مسلسلهما الجديد «أفلاطونى» تأليف وإخراج شريف الألفى، ويشارك فى البطولة كل من نبيل عيسى وريهان الشنوانى وشريف دسوقى.

• المسلسلات النسائية.. اكتساح

وتحتل المسلسلات النسائية مساحة كبيرة على خريطة الدراما الرمضانية، تكاد أن تكون مناصفة مع عدد الأعمال التى يتصدى لبطولتها النجوم الرجال، وتضم القائمة مسلسلات «إش إش» ثانى البطولات المطلقة للفنانة مى عمر بالدراما الرمضانية بعد «نعمة الافوكاتو»، والذى يشهد على استمرار التعاون بينها وبين زوجها المخرج والمؤلف محمد سامى.

يشارك فى بطولة «إش إش» الفنانة هالة صدقى التى تلعب دور خالة مى عمر بالمسلسل، والفنانون إدوارد، ماجد المصرى، شيماء سيف، انتصار، علاء مرسى، محمد الشرنوبى، طارق النهرى، عصام السقا، إيهاب فهمى، ودينا.

وتلعب الفنانة ياسمين عبد العزيز بطولة مسلسل «وتقابل حبيب» مع كريم فهمى، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيرى.

وتشارك الفنانة ياسمين صبرى فى موسم رمضان 2025، بمسلسل «ضل حيطة» تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك فى البطولة كل من ثراء جبيل، وسلوى عثمان، وعابد عنانى، ونيقولا معوض.

وتواصل الفنانة روجينا تصوير مشاهدها بمسلسلها «حقى وحقك»، تأليف محمود عزت وإخراج مى ممدوح، وتدور أحداثه فى 15 حلقة، ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم سيد رجب ومحمد رضوان.

كما بدأت الفنانة حنان مطاوع تصوير مسلسلها «حياة أو موت»، وهو مكون من ١٥ حلقة، ومن المرجح عرضه فى النصف الأول من شهر رمضان المقبل، والعمل تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج هانى حمدى، ويشارك فى بطولته كل من وليد فواز، أحمد الرافعى، رنا رئيس، محمد على رزق، سلوى عثمان، حسن الخلعى، عزت زين، سام عادل، منه الشريف، محمد مغربى، محمد يونس، وأحمد عنان.

وتعود الفنانة هيفاء وهبى للدراما الرمضانية بعد غياب 6 سنوات، من خلال مسلسل يحمل اسم «بمية الدهب»، وهو من إخراج مرقس عادل، وتأليف تامر عبد المنعم ويشارك فى البطولة كل من أحمد وفيق ومحمد لطفى.

وتعاقدت الفنانة صابرين على بطولة مسلسل «خانة فاضية» إخراج شادى أبو شادى، ويناقش عددا من الموضوعات الهامة الخاصة بالرعاية الطبية، منها خيانة الطبيب للمريض.

وكشفت الفنانة غادة عبد الرازق مؤخرا عن تحضيرها لمسلسل رمضانى جديد تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد حسن ولم تكشف عن تفاصيله.