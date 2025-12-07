بيراميدز يتقدم بشكوى ضد الحكام لاتحاد الكرة

تقدّم نادي بيراميدز بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد الحكمين سيد منير ومحمد العتباني، بعد ما وصفه النادي بـ"الأخطاء التحكيمية الفادحة" التي شهدتها مباراته أمام كهرباء الإسماعيلية وبتروجت، مؤكداً أن تلك الأخطاء أثّرت بشكل مباشر على نتائج الفريق وأخلّت بمبدأ العدالة داخل الملعب.

وأوضح بيراميدز في شكواه أن الحكم سيد منير، الذي أدار مواجهة الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية، اتخذ قرارات عكسية ومتتالية ضد لاعبيه، إلى جانب سماحه بإهدار الوقت من جانب لاعبي الكهرباء دون أي تدخل، وهو ما أثّر على نسق المباراة وتسبب في حالة غضب داخل الجهازين الفني والإداري.

وأضاف النادي في شكواه أن فوز بيراميدز في المباراة لا يعني إسقاط حق المحاسبة عن سيد منير، مشددًا على أن القرارات الغريبة التي اتخذها طوال تلك المباراة يجب التحقيق فيها وعدم اعتبار نتيجة المباراة مبرراً لتجاوز تلك الأخطاء.

كما اعترض بيراميدز في شكواه على أداء الحكم محمد العتباني خلال مباراة الفريق أمام بتروجت، خاصة بعد احتسابه ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح الفريق البترولي، رغم استدعاء حكام تقنية الفيديو له والتوصية بعدم احتسابها، وهو ما اعتبره النادي خطأ مؤثرًا وحاسمًا في سير المباراة، ونتيجتها.

وأفادت الشكوى أيضًا بأن الفريق لديه تحفظات على أداء الحكم الرابع محمود رشدي في المباراة نفسها، مشيرة إلى أن طريقة تعامله مع المدير الفني يورشيتش كانت "غير لائقة"، وأن مناوشات دارت بينهما طوال المباراة، حتى وصلت إلى تدخله لمنع المدرب من منح لاعبيه التعليمات، في تصرف غير مفهوم وكأن كل صوت مرتفع للمدير الفني يشكل تهديدا لطاقم التحكيم حتى لو كان لتوجيه لاعبيه.

ومن ناحية أخرى بدا الحكم أكثر مرونة مع الجهاز الفني لبتروجت، حتى أنه قال لهم عقب إنذار أحد لاعبيهم: "مش قولتلكم يا جماعة خلّوا بالكم"، وهو ما اعتبره النادي ازدواجية في التعامل تتعارض مع مبدأ الحياد.

وطالب بيراميدز اتحاد الكرة بفتح تحقيق عاجل في أداء الحكام الثلاثة، وتطبيق معايير المحاسبة لضمان استخدام تقنية الفيديو بالشكل السليم، والحفاظ على نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص، مؤكدًا ضرورة تطوير منظومة التحكيم بعد تكرار الأخطاء المؤثرة في الجولات الأخيرة.