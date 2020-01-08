حذر النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف اليوم الأربعاء، من احتمالية أن يؤدي تبادل الهجمات الصاروخية الأمريكية والإيرانية إلى اندلاع حرب نووية إقليمية واسعة النطاق.

وقال جباروف - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية على نسختها الإنجليزية - إنه يجب تقييم خسائر الأمريكيين بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتهم في العراق. وإذا تأكد سقوط ضحايا، فإن الولايات المتحدة سترد لا محالة.

وأضاف أن "الضربات الأمريكية والإيرانية المتبادلة قد تؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق. بل أن هناك خطر اندلاع حرب نووية إذا أيقنت واشنطن أنها لن تتمكن من تحقيق أهدافها".

وبدأ الحرس الثوري الإيراني في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء عملية انتقامية تهدف للرد على اغتيال واشنطن لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني. وأطلقت إيران صواريخ أرض-أرض على منشآت عسكرية تضم القوات الأمريكية في العراق.