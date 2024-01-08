بدأ منذ قليل توافد نجوم السينما والدراما، على السجادة الحمراء للنسخة الـ81 من حفل توزيع جوائز اتحاد الصحفيين الأجانب في هوليوود «جولدن جلوب - Golden Globe» لعام 2024، والذي يقام في فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.

يقدم الحفل الممثل الكوميدي الأمريكي جو كوي، وتتصدر أفلام «باربي - Barbie»، و«أوبنهايمر - Oppenheimer»، و«قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»، و«الموسيقار - Maestro»، و«الحيوات الماضية - Past Lives»، و«أشياء مسكينة - Poor Things»، ترشيحات الجوائز في السينما، و«الخلافة - Succession» لترشيحات المسلسلات.