الخارجية السودانية ترحب بالعقوبات الأمريكية على قائد الدعم السريع

رحبت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي اليوم بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي.

وقال البيان الذي نشرته على صحفتها على وسائل التواصل الاجتماعي: "نرحب بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على قائد مليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو حميدتي، و7 شركات تجارية تملكها قوات الدعم السريع".

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت الثلاثاء فرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو و7 شركات، وذلك لدورهم في زعزعة الاستقرار وتقويض الانتقال الديمقراطي في السودان.

وتشمل العقوبات حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالكيانات المدرجة في القرار، سواء كانت موجودة في الولايات المتحدة أم في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين؛ كما يحظر أي كيانات تمتلكها تلك الشخصيات بنسبة 50% أو أكثر.

وقال بيان وزارة الخارجية السودانية، أنها تتفق مع الإدارة الأمريكية بأن" حميدتي مسئول عن الفظائع الممنهجة ضد الشعب السوداني التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع". ودعت باقي لاتخاذ خطوات مماثلة ضد قيادة قوات الدعم السريع ورعاتها.

وأضاف البيان "ننادي بأن يكون هناك موقف موحد وصارم من الأسرة الدولية، في مواجهة هذه الجماعة الإرهابية لإجبارها على وقف حربها ضد الشعب السوداني ودولته ومؤسساته الوطنية".

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.