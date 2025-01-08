رئيسا النواب والشيوخ وشخصيات عامة يؤدون واجب العزاء في الفريق جلال الهريدي بمسجد المشير

شهد مسجد المشير طنطاوي في القاهرة الجديدة، مساء اليوم الأربعاء، حضور عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال السياسة والبرلمان، لتقديم واجب العزاء في الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، الذي وافته المنية أمس.

تقدم الحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إلى جانب المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى نواب البرلمان سليمان وهدان، ومصطفى بكري، وأحمد أبو هشيمة.

تلقى العزاء في الراحل بعض من أفراد أسرته وقيادات حزب حماة الوطن، بينهم اللواء أحمد العوضي، نائب رئيس الحزب، واللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، والنائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بالحزب.

كما شارك في تقديم واجب العزاء المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والبرلمانية والتواصل السياسي، والمستشار عمر مروان، مدير مكتب رئيس الجمهورية، والسيد القصير، وزير الزراعة السابق، والمهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية السابق، والسيد الشريف، نقيب الأشراف، والدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.

ويُعد الفريق جلال الهريدي، المولود عام 1929، أحد مؤسسي سلاح الصاعقة المصري، وشارك في معارك بارزة مثل العدوان الثلاثي على مصر، وحرب 1967، وحرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر المجيدة.

كان للفريق الهريدي إسهامات كبيرة في الحياة السياسية، حيث تولى رئاسة حزب "حماة الوطن"، الذي تم تدشينه في يونيو 2013، وصرح حينها بأن الهدف الرئيسي من تأسيس الحزب هو "حماية مصر وشعبها من الفوضى والتخبط السياسي الذي كان يعصف بالبلاد".

كما شغل الفريق الهريدي عضوية مجلس الشيوخ، بعد تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية.