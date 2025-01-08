الخط الثالث للمترو: انتظام حركة القطارات تدريجيا عقب مشكلة فنية

أكدت شركة آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو، المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق، انتظام حركة القطارات وعودة الخدمة تدريجيا وبشكل طبيعي، صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم، إن عملية التشغيل تعود لطبيعتها بشكل تدريجي عقب تعرضها لعطل مفاجئ أثر على حركة التشغيل ومسير القطارات، حيث قدمت اعتذارها عن الإزعاج الذي حدث للركاب نتيجة العطل.

كانت الشركة قد أعلنت عن وجود مشكلة فنية، حيث تم تعليق الخدمة مؤقتا بمحطتي قباء وعمر بن الخطاب، مع استمرار الخدمة بشكل طبيعي بين محطتي عدلي منصور والهايكستب وبين محطات هشام بركات وجامعة القاهرة ومحور روض الفرج.