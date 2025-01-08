رئيس وزراء اليونان: تجدد الصراع داخل سوريا قد يعوق العودة الطوعية والآمنة للاجئين

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قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان منتجة وقوية على المستوى الإقليمي، وليس لها مثيل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، بقصر الاتحادية.

وأكد التزام الدول الثلاث بتعزيز التعاون في مجال الطاقة؛ لأنه يعود بالنفع على القارة الأوروبية، ويساعد على تنمية مشروعات الربط الكهربائي، كمشروع الربط الجاري بين مصر واليونان.

وأشار إلى أن الدول الثلاث تتعامل مع شئون المنطقة بشكل متناسق، مؤكدًا أن حل المشكلة القبرصية يخلق ظروفًا غير مسبوقة من الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي بمنطقة شرق المتوسط.

ولفت إلى أن مباحثات الدول الثلاث ناقشت التطورات في سوريا، مضيفًا: «أكدنا أهمية استقرار سوريا، واحترام القانون الدولي، وضمان حماية حقوق الأقليات الدينية والعرقية وتراثها الثقافي».

ونوه بأن خطر تجدد الصراع داخل سوريا قد يعوق العودة الطوعية والآمنة للاجئين، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود لمنع التطرف.