 استشهاد طفل وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال لخيام نازحين في خان يونس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد طفل وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال لخيام نازحين في خان يونس

وفا
نشر في: الأربعاء 8 يناير 2025 - 4:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 يناير 2025 - 4:59 ص

استشهد طفل، مساء اليوم الثلاثاء، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال قصفت خيام نازحين في منطقة الاسطبل بمواصي خان يونس، ما أدى لاستشهاد طفل وإصابة عدد من المواطنين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,885 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109,196 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم


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