السفير السوداني لدى روسيا: زيارة لافروف إلى السودان محطة هامة

قال السفير السوداني لدى روسيا محمد الغزالي التجاني سراج، اليوم الأربعاء، إن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى السودان، ستتيح فرصة لمناقشة تكثيف التعاون الثنائي، وهي محطة هامة في تطور العلاقات بين البلدين.

وأوضح السفير أن "زيارة وزير خارجية روسيا محطة هامة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين؛ العلاقات التي استمرت وتطورت بشكل مطرد منذ تأسيسها عام 1956، عندما نال السودان استقلاله"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف: "نتوقع أن نستغل هذا الحدث السعيد في إطار اجتماعات بناءة مع قيادة من أجل مواصلة تطوير العلاقات الأخوية والودية بالفعل مع روسيا".

وأعرب السفير عن "اعتقاده أن هذه الزيارة ستعطي دفعة للآليات الثنائية بين البلدين، واللجنة الاستشارية السياسية واللجنة الحكومية الدولية للبلدين. وهذه هي فرصة لمتابعة نتائج الجلسات الأخيرة لهاتين الآليتين المنعقدة في موسكو في أغسطس 2022، وخطوة عملية نحو التحضير للجولة القادمة من الجلسات المتوقع عقدها في الخرطوم هذا العام".

ويقوم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بجولة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث زار العراق ومالي، وحاليا موريتانيا ويخطط لزيارة إلى السودان.