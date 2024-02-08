 التوأم: صفوا النوايا محمد صلاح قيمة كبيرة لمصر - بوابة الشروق
الخميس 8 فبراير 2024 4:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

التوأم: صفوا النوايا محمد صلاح قيمة كبيرة لمصر

محمود عيسى
نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 3:24 ص | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 3:27 ص

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر طبيعة العلاقة بين حسام حسن بعد توليه مهمة قيادة المنتخب الوطني ومحمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية :" محمد صلاح قيمة كبيرة لمنتخب مصر لماذا تتحدثون عن وجود خلاف بين حسام وصلاح؟ نحن الآن نمثل منتخب مصر وكل نجومنا المحترفين قيمة كبيرة لنا".

أضاف:" سنجلس مع صلاح في الفترة المقبلة، نحن من طلبنا تعاقد الزمالك معه عندما كان لاعبا في فريق المقاولون العرب".

تابع:" عندما تمتلك لاعب مثل صلاح يجب أن تكون سعيدًا وليس العكس ، سنتواصل مع كل اللاعبين في الأيام المقبلة سواء صلاح أو تريزيجيه أو حجازي".

أتم:" لا توجد مشكلة مع صلاح، أقول للمتربصين توقفوا عن هذا الحديث هناك لاعبين كبار في مصر، سواء محترفون أو محليون، هناك مرموش وتريزيجيه، وحسين الشحات ورمضان صبحي، يجب أن نصفي النوايا". 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك