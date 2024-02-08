التوأم: لا يوجد مجال للدلع والطبطبة منتخب مصر أمانة في أيدينا

طالب إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني من الجماهير المصرية وكل وسائل الإعلام الوقوف والتكاتف خلف الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بعد تولي شقيقه حسام حسن القيادة الفنية خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وقال إبراهيم حسن تلفزيونيا:" لا يوجد مجال للدلع أو الطبطبة منتخب مصر أمانة في أيدينا ويجب أن نحفظها ونؤدي دورنا بشكل جيد".

أضاف:" اللاعب الذي يريد المنتخب سيكون موجود معنا، ويجب أن يأكل (النجيل) وسعيد بتواجده في المنتخب سواء في التشكيل الأساسي أو على مقاعد البدلاء".

أكمل:" تقدير صلاح في المنتخب أمر طبيعي وهنشيله فوق دماغنا لكن من غير دلع، أنا وحسام نعرف جيدا نفرق بين اللاعب المقاتل لارتداء قميص المنتخب وأي لاعب آخر".

واصل" يجب أن نتكاتف من أجل منتخب مصر، سواء جمهور أو إعلام، ويهدأ الجميع لأننا نلعب باسم مصر، كل منظومة الكرة عليها التكاتف من أجل النجاح، لأن كرة القدم هي التي تبسط الجماهير في النهاية، حسام وإبراهيم حسن، لا يعرفا سوى النجاح وأي شخص يريد تعطيل المسيرة عليه الابتعاد".

أتم:" نعد الجميع أننا سنخلص النية في عملنا، ولن يكون هناك ظلم، كل من يعمل ويخلص في عمله سيتواجد معنا".