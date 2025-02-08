وقع الرئيس اللبناني جوزيف عون، مساء اليوم السبت، مرسوم قبول استقالة حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب تدوينة للرئاسة اللبنانية، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، وقّع عون، مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً، والتي جاءت كالآتي:

نواف سلام - رئيساً لمجلس الوزراء

طارق متري ياسين جابر - نائباً لرئيس مجلس الوزراء

ياسين جابر- وزيراً للمالية

غسان سلامة - وزيراً للثقافة

میشال منسی - وزيراً للدفاع الوطني

جوزيف الصدي - وزيراً للطاقة والمياه

لورا الخازن (لحود) - وزيراً للسياحة

حنين السيد - وزيراً للشؤون الاجتماعية

يوسف رجي - وزيراً للخارجية والمغتربين

عامر البساط - وزيراً للاقتصاد والتجارة

كمال شحادة - وزيراً للمهجرين ووزير دولة لشئون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي

أحمد الحجار - وزيراً للداخلية والبلديات

عادل نصار - وزيراً للعدل

شارل الحاج - وزيراً للاتصالات

نورا بايراقداریان - وزيراً للشباب والرياضة

ريما كرامي - وزيراً للتربية والتعليم العالي

دجو عيسى الخوري - وزيراً للصناعة

فادي مكي - وزير دولة لشئون التنمية الإدارية

محمد حیدر - وزيراً للعمل

فايز رسامني - وزيراً للأشغال العامة والنقل

نزار هاني - وزيراً للزراعة

بول مرقص - وزيراً للإعلام

تمارا الزين - وزيراً للبيئة

ركان ناصر الدين - وزيراً للصحة العامة