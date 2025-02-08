موسكو توجه مذكرة احتجاج لبريطانيا بسبب تصرفات دبلوماسيين مع صحفية روسية

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الخارجية الروسية تتوقع أن تساعد السفارة البريطانية وكالات إنفاذ القانون الروسية في التحقيق في الحادثة مع الصحفية.

وأضافت زاخاروفا، في تصريحات رسمية لها، أنه «قد لوحظ مرارًا وتكرارًا أن تصرفات دبلوماسيي بعض الدول الغربية فيما يتعلق بممثلي وسائل الإعلام الروسية لا تتجاوز حدود اللياقة الدبلوماسية فحسب، ولكنها أيضًا، من حيث المبدأ، لا تتوافق مع المكانة العالية لدبلوماسي دولة أجنبية».

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، أكدت زاخاروفا، أن وزارة الخارجية الروسية من جهتها أرسلت مذكرة رسمية إلى البعثة الدبلوماسية البريطانية في موسكو.

وأشارت إلى أن الوزارة تتوقع أن تقدم السفارة كل المساعدة الممكنة لوكالات إنفاذ القانون الروسية في التحقيق في هذه القضية الجنائية، بما في ذلك مشاركة موظفي السفارة في الإجراءات الإجرائية.

واختتمت زاخاروفا كلامها بأن «الجانب الروسي يدعو السفارة إلى الاستجابة السريعة والمناسبة للطلبات اللاحقة من وكالات إنفاذ القانون في إطار هذا التحقيق، وعدم التهرب من المشاركة في أنشطة التحقيق».

وفي وقت سابق، لفتتوزارة الداخلية الروسية، إلى رفع قضية جنائية بناء على طلب صحفي أصيب أثناء محاولته إجراء مقابلة مع دبلوماسيين بريطانيين في موسكو.