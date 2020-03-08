الصين تسجل 27 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت مفوضية الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد تسجيل 44 إصابة إضافية مؤكدة ووفاة 27 حالة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ويعتبر العدد الجديد لحالات الإصابة هو الأقل خلال أسابيع، ويمثل انخفاضا عن العدد 99 في اليوم السابق له .

ووقعت جميع الوفيات الجديدة المسجلة يوم الأحد و41 من بين حالات الاصابة الجديدة في مقاطعة هوبي وحدها، مركز تفشي المرض.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في الصين منذ اندلاع الوباء الذي بدأ في مدينة ووهان عاصمة هوبى في ديسمبر الماضي 3 آلاف و 97 حالة.

وتم تأكيد اصابة أكثر من80 ألفا و 500 شخص بالفيروس في الصين منذ تفشي المرض، تعافى من بينهم 57 ألفا و 65 شخصا، وفقاً لأحدث الأرقام.

ولا يزال هناك 20 ألفا و 533 شخصا في الصين يعانون من مرض كوفيد-19 ، من بينهم 5 آلاف و 226 شخصا في حالة حرجة.