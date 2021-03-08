قناة السويس: تشغيل ميناء العريش منح الفرصة للشركات كي تصدر منتجاتها بأسعار تنافسية

قال يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن ميناء العريش ضمن الموانئ المهمة للدولة، نظرًا لموقعه الفريد على البحر المتوسط.

وأضاف زكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأحد، أن ميناء العريش له خصوصية متميزة، إذ يربط بشكل جيد بين قارتي آسيا وأوروبا، وبالتالي له دور في التصدير من سيناء تحديدًا، وكذا الواردات المصرية.

ولفت إلى تميز منطقة سيناء بالأسمنت الأبيض والأسود والرخام والملح، لذا فإن الدولة لديها قدرات تصديرية جيدة من ميناء العريش تحديدًا، موضحًا أن تشغيل هذا الميناء منح فرصة جيدة للشركات الموجودة في سيناء بأن يكون لديها قدرة على تصدير منتجاتها بأسعار تنافسية.

وذكر أن الميناء لم يعمل بشكل منتظم خلال الفترة الماضية، لذا كان من المهم إعادة تشغيله، وهو ما تم خلال الفترة القليلة الماضية، مضيفًا أنه سيتم التطوير الكامل للميناء من خلال خطة طموحة.

وتابع: «لدينا خطة طموحة لتطوير ميناء العريش، سيتم الإعلان عن المخطط العام للتطوير أولا بأول»، منوهًا بأنه تم الإعلان أيضًا عن التطوير الكامل لميناء السخنة القائم.

ومن المنتظر أن تصل غدًا الاثنين السفينة رقم 16 لميناء العريش، لشحن حمولة 8 ألاف طن من أسمنت سيناء الأبيض وتصديره لروسيا.