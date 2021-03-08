رئيس الشيوخ يهنئ هيئات مكاتب اللجان النوعية بالفوز ويرفع الجلسة لـ21 مارس الجاري

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قدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التهنئة لرؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان النوعية بمناسبة فوزه في انتخابات اللجان بالمجلس.

وأشاد عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، بالأجواء الديمقراطية التي شهدتها انتخابات اللجان النوعية بالمجلس، مؤكدا أنه يوم مشهود وسعيد للجميع.

وعقب إعلان النتائج الرسمية للجان النوعية، رفع رئيس المجلس الجلسة إلى يوم الأحد الموافق 21 مارس الجاري في تمام الساعة 11 صباحا.

وخلال العملية الانتخابية، تفقد الأمين العام للمجلس المستشار محمود اسماعيل عتمان، مقرات اللجان لمتابعة انتظام سير انتخابات النوعية والبالغ عددها 14 لجنة برلمانية.

كما تفقد المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مقرات اللجان لمتابعة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ.

ورافق رشاد، خلال جولته، المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.

وكان رئيس مجلس الشيوخ، قد دعا أعضاء المجلس لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية لـ 14.