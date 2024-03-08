محمد صلاح: قدرات جوميز مع الزمالك ستظهر أمام الأهلي

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن العلاقات الطيبة التي تجمع حاليًا مسئولي الأهلي والزمالك سوف تنعكس بالإيجاب على الجماهير بين الفريقين داخل الملعب.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة إي تي سي: "أتمنى أن تستقبل جماهير الناديين عبد الله السعيد وإمام عاشور بشكل جيد، وأتمنى أن يتم التعامل بحكمة، وأن تكون هناك روح إيجابية في الملعب بين جميع عناصر الفريقين".

وأضاف: "لقطة حسن شحاتة ومحمود الخطيب واتجاههما نحو الجماهير كانت تلقائية، ولم يكن مرتبًا لها".

وتابع: "المباراة في السعودية سوف تكون هناك مراقبة كبيرة للمدرجات، وأتمنى ظهور الجمهورين بشكل جيد، خصوصا في ظل الجهد المبذول من تركي آل الشيخ ومنظمي المباراة".

وأكمل: "مباراة الأهلي أمام الزمالك ستكون احتكاك قوي لجوزيه جوميز، مدرب الزمالك، وستظهر قدرات المدرب، خصوصا أنه لم يستقر على التشكيل الأساسي للفريق الأبيض منذ توليه المسئولية".

وواصل: "المباراة ستحسم في الملعب فقط، بعيدًا عن تصريحات المدربين أو التقاط أي صور مع الجماهير، وسنعرف الفائز منذ أول ربع ساعة في المباراة، وسيظهر الفريق الذي سيهاجم والآخر الذي يدافع، وعنصر التوفيق سوف يكون له دورًا كبيرًا".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "وسط ملعب الفريقين وحراس المرمى سيكون لهما دورًا كبيرًا في المباراة، وأعتقد أن الأهلي والزمالك سيلعبان مباراة مفتوحة وستكون هناك أهداف كثيرة في المباراة".