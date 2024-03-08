أردوغان: مستعدون لاستضافة قمة للسلام تشارك فيها روسيا إلى جانب أوكرانيا

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده مستعدة لاستضافة قمة للسلام تشارك فيها روسيا إلى جانب أوكرانيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب لقائهما في قصر دولمة بهجة بمدينة إسطنبول، مساء الجمعة.

وأبدى الرئيس التركي استعداد بلاده لتقديم دعم قوي من أجل إعادة الإعمار في أوكرانيا، وذلك وفقا لما جاء في وكالة الأنباء التركية (الأناضول).

واتفق الرئيسان، بحسب أردوغان، على العمل من أجل تحقيق هدف الوصول إلى 10 مليارات دولار في حجم التجارة.

وأعرب الرئيس أردوغان عن تمنياته بالسلامة لأوكرانيا واليونان إثر هجوم صاروخي على مكان قريب من موكب زعيميهما زيلينسكي وكيرياكوس ميتسوتاكيس خلال زيارتهما لأوديسا.

وقال إن دخول اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وأوكرانيا حيز التنفيذ بأقرب وقت، سيضفي زخما جديدا لعلاقاتهما الثنائية.

كما بحث الرئيسان أردوغان وزيلينسكي خلال لقائهما، المسائل المتعلقة بممرات التصدير وأمن الملاحة في البحر الأسود.