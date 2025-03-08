قيادي بحزب مستقبل وطن: تصريحات الرئيس السيسي تؤكد امتلاك مصر رؤية استراتيجية قائمة على التماسك الوطني

قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية، تؤكد أن مصر تمتلك رؤية استراتيجية كاملة قائمة على الوحدة والتماسك والتلاحم والاصطفاف الوطني للشعب خلف قيادته ودولته، خاصة في وقت الأزمات، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي تولدت جراء هذه الأزمات ويعاني منها الكثيرون.

وأكد عبد الغني في بيان له اليوم، أن حديث الرئيس تناول أيضا تمسك مصر بمبادئها القائمة على التمسك بالسلام واستعادة الهدوء والاستقرار بالمنطقة، مثمنا إطلاع الرئيس لأبناء الأكاديمية العسكرية المصرية على آخر المستجدات في الساحة الإقليمية وما انتهت إليه القمة العربية من مخرجات أكدت بشكل خاص أهمية إعمال السلام الشامل والعادل في قطاع غزة والخطة العربية لإعادة إعمار القطاع، كجزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة.

وأشار القيادي في حزب مستقبل وطن، إلى أن تصريحات الرئيس السيسي تعكس قدرة مصر على امتلاك رؤية شاملة ومستدامة في إدارة الأزمات والتحديات وتمارس دورها بأمانة ومهنية ودقة عالية ووطنية متفردة بما يؤكد دورها الإقليمي وتأثيرها الدولي في كل القضايا ويمكنها من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار رشاد عبد الغني إلى أهمية ما تطرق إليه الرئيس السيسي في حديثه حول أهمية التطور كاستراتيجية لجوهر تقدم الأمم ومواكبتها التحولات العالمية، وكذلك تناول جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للتوعية بدور مصر والتزامها الأخلاقي والسياسي تجاه القضايا العربية، الأمر الذي يدفع بمكانة الدولة المصرية إلى الريادة في مجال السلام.



