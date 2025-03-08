الشرطة السويسرية تنقذ كلبين تم خطفهما مقابل فدية تزيد عن مليون دولار

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قالت الشرطة السويسرية، اليوم السبت، إنها تمكنت من حل لغز قضية اختطاف كلبين وطلب فدية مقدارها مليون فرنك سويسري (نحو 135ر1 مليون دولار).

وقالت شرطة زيورخ إنه تم سرقة الكلبين وهما من نوع بولونكا من منزل رجل -59 عاما- في مدينة شليرين قرب زيورخ الأسبوع الماضي، عندما كان صاحب الكلبين خارج المنزل.

وعندما عاد الرجل، لم يجد الكلبين الصغيرين ووجد رسالة تطالبه بالأموال لإطلاق سراحهما.

وبدلا من دفع الفدية اتصل الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته بالشرطة.

وخلال التحقيقات ألقت الشرطة القبض أول أمس الخميس، على رجل نرويجي - 30 عاما - في مطار زيورخ قالت إنها تشتبه بشدة في تورطه في السرقة.

وبعد فحص مزيد من الأدلة والتعاون عبر أوروبا، اعتقلت الشرطة في بولندا مشتبها به -38 عاما- وعثرت على الكلبين المختطفين، وأعادتهما بأمان إلى مالكهما أمس الجمعة.