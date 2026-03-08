بدأت جماهير الزمالك وبعض من الشخصيات العامة التي تشجع الفريق الأبيض، في الترويج لإمكانية أن ينضم جوان بيزيرا الجناح الأيمن المتألق ضمن صفوف الفريق، إلى منتخب بلاده "البرازيل" وذلك في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الزمالك.

وانضم بيزيرا إلى الزمالك صيف العام الماضي قادما من أولكساندريا الأوكراني، ومنذ ذلك الحين صنع الفارق من خلال مهاراته وسرعاته في الانطلاق بالكرة، حيث سجل 5 أهداف وصنع 9 أخرى في 27 مشاركة مع الفريق بكل البطولات هذا الموسم.

الحلم المستحيل

لكن فكرة انضمام بيزيرا إلى البرازيل تشبه الحلم المستحيل، فرغم أنه لا يزال لاعبا صغيرا (23 عاما) إلا أنه موهبة واعدة تلفت الأنظار بشكل كبير، لكن التحدي الأكبر بالنسبة له، هو التاريخ الخاص بـ "السيليساو" وفكرة استقدام لاعبين من خارج أوروبا أو الدوري البرازيلي كخيار ثانٍ، أو بأقصى تقدير دوريات أمريكا اللاتينية، حال وجود موهبة فذة تستحق التواجد.

وجاء الترويج لفكرة انضمام بيزيرا إلى "راقصي السامبا" في ظل نقص الخيارات بمركز الجناح الأيمن، لاسيما بعد إصابة رودريجو جويس لاعب ريال مدريد والذي كان يمثل خيارا أساسيا بالنسبة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قبل كأس العالم.

ولا خلاف على وجود فينيسيوس جونيور كجناح أيسر أساسي مع البرازيل في المونديال، لكن غياب رودريجو المنتظر تسبب في طرح تساؤلات عن البديل الأنسب.

وربما لا يمثل الأمر أزمة بالنسبة لأنشيلوتي مثلما تتصور جماهير الزمالك، التي تتمنى أن ترى نجم فريقها بقميص منتخب بلاده، فهناك بدائل أخرى يمكنها شغل هذا المركز مثل ريتشارليسون (توتنهام)، وجواو بيدرو (تشيلسي)، ولويز هنريكي (زينيت سان بطرسبرج)، بالإضافة إلى إستيفاو (تشيلسي).

نموذج نيمار الصعب

ولعل الوحيد الذي كسر قاعدة عدم ضم لاعبين من خارج أوروبا أو البرازيل إلى منتخب السيليساو هو نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السابق وسانتوس الحالي.

فقد كان قد انضم لمنتخب بلاده وهو بقميص الهلال، لكنه سيء الحظ إذ تعرض لإصابة في مباراة بتصفيات كأس العالم ليغيب لأكثر من عام عن فريقه، ويفقد مكانه أيضا في منتخب بلاده.

لكن فكرة انضمام لاعب من دوري عربي إلى البرازيل، ربما لم تكن مألوفة، سوى في نموذج مثل نيمار، ذلك لأن له إرث كبير مع منتخب بلاده، فهو الهداف التاريخي لراقصي السامبا، ويُنظر له دائما على أنه أحد المواهب القليلة من رائحة رونالدو وروماريو ورنالدينيو، والنجوم الذين يملكون الشخصية ولديهم قدرة على صنع الفارق.

لذلك، فرغم تقدمه في السن – 34 عاما – لكنه لا يزال خيارا مطروحا للانضمام إلى منتخب البرازيل في كأس العالم وهو بقميص سانتوس حاليا.

بيزيرا.. موهبة استثنائية بلا خبرة دولية

وبالإضافة لصعوبة الفكرة، فإن بيزيرا نفسه لا يملك من الخبرة الدولية ما يؤهله للعب مع منتخب بلاده، صحيح أن الأمر ليس شرطا، لكنه على سبيل المثال لم يشارك مع أي منتخب في المراحل السنية للبرازيل، وبالتألي فإن فكرة انضمامه في حد ذاتها تمثل تحديا كبيرا وحدث سيكون استثنائيا ونادرا للغاية.

اللاعب المولود في ريو دي جانيرو، بدأ مشوار الاحتراف مبكرا، منذ أن كان في ناشئين فاسكو دي جاما، حيث انتقل إلى أولكساندريا الأوكراني، لكن الفترة التي لعبها سواء في البرازيل أو أوروبا، لم يلفت أنظار مدربي منتخبات الشباب في بلاده من أجل ضمه.