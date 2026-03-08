الإمبراطور ناروهيتو يشهد فوز اليابان على أستراليا في بطولة العالم للبيسبول

سجل ماساتاكا يوشيدا ضربة متأخرة ليقود اليابان للفوز على أستراليا اليوم الأحد في بطولة العالم للبيسبول في ملعب قبة طوكيو، حيث ظهر الإمبراطور ناروهيتو بشكل نادر لمشاهدة المباراة.
وأحرز يوشيدا ضربة قوية في الشوط السابع منحت فريقه نقطتين. وأضاف المنتخب الياباني نقطتين إضافيتين في الشوط الثامن، ليحقق الفوز بنتيجة 4-3.
وباعتبارها حدثا رياضيا عالميا في نسخته السادسة منذ انطلاقها عام 2006، تعد بطولة العالم مناسبة للفخر الوطني في اليابان، إذ تحرص البلاد على إشراك أفضل لاعبيها، وهي أكثر من توج بالمسابقة بواقع ثلاثة ألقاب.
ودلالة على هذه الأهمية، ذكرت صحيفة يوميوري أن الإمبراطور ناروهيتو شاهد المباراة من مقصورة الملعب الرئيسية، وهي المرة الأولى التي يحضر فيها ملك ياباني في منصبه مباراة بيسبول احترافية منذ عام 1966.
ويشارك في البطولة، المقامة في الفترة من الخامس من مارس آذار وحتى 17 من الشهر ذاته في طوكيو وبورتوريكو وهيوستن وميامي، 20 منتخبا.
واليابان هي حاملة اللقب بعد فوزها على الولايات المتحدة في نهائي عام 2023، وهما المرشحان الأبرز لبلوغ المحطة الأخيرة هذا العام.