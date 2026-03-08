الإمبراطور ناروهيتو يشهد فوز اليابان على أستراليا في بطولة العالم للبيسبول

سجل ماساتاكا يوشيدا ضربة ​متأخرة ليقود اليابان للفوز على أستراليا ‌اليوم الأحد في بطولة العالم للبيسبول في ملعب قبة طوكيو، حيث ظهر الإمبراطور ناروهيتو بشكل ​نادر لمشاهدة المباراة.

وأحرز يوشيدا ضربة قوية ​في الشوط السابع منحت فريقه نقطتين. وأضاف ⁠المنتخب الياباني نقطتين إضافيتين في الشوط ​الثامن، ليحقق الفوز بنتيجة 4-3.

وباعتبارها حدثا رياضيا ​عالميا في نسخته السادسة منذ انطلاقها عام 2006، تعد بطولة العالم مناسبة للفخر الوطني في اليابان، ​إذ تحرص البلاد على إشراك أفضل ​لاعبيها، وهي أكثر من توج بالمسابقة بواقع ثلاثة ألقاب.

ودلالة ‌على ⁠هذه الأهمية، ذكرت صحيفة يوميوري أن الإمبراطور ناروهيتو شاهد المباراة من مقصورة الملعب الرئيسية، وهي المرة الأولى التي يحضر فيها ​ملك ياباني ​في منصبه ⁠مباراة بيسبول احترافية منذ عام 1966.

ويشارك في البطولة، المقامة في ​الفترة من الخامس من مارس آذار ​وحتى ⁠17 من الشهر ذاته في طوكيو وبورتوريكو وهيوستن وميامي، 20 منتخبا.

واليابان هي حاملة ⁠اللقب ​بعد فوزها على الولايات المتحدة ​في نهائي عام 2023، وهما المرشحان الأبرز لبلوغ المحطة ​الأخيرة هذا العام.