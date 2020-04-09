وزير التنمية المحلية: 3022 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

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أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المحافظات نجحت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون في تنفيذ ٣٠٢٢ حالة إزالة تعديات منذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات مباني.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه شعراوي- اليوم الأربعاء -من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة فيما يخص متابعة تنفيذ المحافظات لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية والتصدي بحسم لمحاولات استغلال بعض المواطنين تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي.

وأشاد وزير التنمية المحلية بكافة الجهود المبذولة من المحافظين في هذا الملف الهام الذي يتابعه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عن كثب لفرض هيبة الدولة وعدم السماح لأي تعديات لبعض المواطنين على أملاك الدولة خاصة خلال ساعات حظر التحرك.

وطالب شعراوي المحافظين باستنفار كافة الاجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلى مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها ، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.