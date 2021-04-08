أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد تسجيل مكاسب خلال اليومين الماضيين، بعدما أظهرت بيانات رسمية ارتفاعا كبيرا في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن الطلب في وقت تتزايد فيه الإمدادات حول العالم.

وأعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أمس أنه بينما انخفضت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بأكثر مما توقعه المحللون، فقد قفزت مخزونات البنزين بصورة حادة.

يأتي هذا بينما يواصل المستثمرون تقييم خطط تحالف "أوبك بلس" لزيادة الإنتاج تدريجيا وسط توقعات بارتفاع كبير في الطلب على النفط خلال الأشهر المقبلة مع زيادة وتيرة التطعيمات.