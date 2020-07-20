قال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، إن اختيار لقاحات كورونا يكون من خلال دراسات بحثية يقوم بها المراكز البحثية ومستشفى 57357 ومركز الطب التجددي التابع للقوات المسلحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن تم عمل 12.2مليون قراءة من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومركز الطب التجددي وكلية طب القصر العيني والمركز البحثي التابع لمستشفى 57357 على 150 عينة لفيروس كورونا المنتشر بمصر.

وأوضح أن ذلك ساهم في التوصل إلى نسبة دقة تصل إلى 94% تؤكد أن سلالة كورونا الموجودة في مصر هو نفسه الموجود بأوروبا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن اتجاهات الدولة مبنية على أسس علمية واضحة.

وذكر أنه تم رصد تحورات بفيروس كورونا المنتشر بمصر إلا أنها غير مؤثرة، مشيرًا إلى أنه بتحليل عينات الفيروس بالموجة الثانية تبن أنها أيضًا كالمنتشرة بدول أوروبا، وذلك يتماشى منطقيًا مع بداية ظهور الفيروس بمصر حيث أنه انتشر عن طريق الانتقال في الأساس إضافة إلى أن التنقل من وإلى أوروبا أكبر بكثير من وإلى الصين.