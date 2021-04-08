 رويترز: ألمانيا مستعدة لمباحثات ثنائية مع روسيا لشراء لقاح «سبوتنيك V» - بوابة الشروق
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رويترز: ألمانيا مستعدة لمباحثات ثنائية مع روسيا لشراء لقاح «سبوتنيك V»

رويترز
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 6:59 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 6:59 ص

قال مصدر لـ "رويترز" إن ألمانيا مستعدة لعقد مباحثات ثنائية مع روسيا حول شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في حال مصادقة الوكالة الأوروبية للأدوية على استخدامه.

ونقلت "رويترز" عن مصدر أوروبي مطلع قوله، إن المفوضية الأوروبية أبلغت وزراء الصحة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأنها لا تخطط لبدء مباحثات مع روسيا حول شراء "سبوتنيك V".

وأضاف المصدر أن وزير الصحة الألماني ينس شبان أعلن في هذا الصدد خلال الاجتماع الأوروبي عبر الفيديو، أن ألمانيا ستبدأ مناقشة اتفاق ثنائي مع روسيا.

وحسب المصدر، فإن ألمانيا تريد أن تحدد خلال المباحثات الأولية كمية اللقاح التي تستطع روسيا توريدها، وموعد التوريدات.

وأشار المصدر إلى أن ألمانيا ستشتري اللقاح الروسي فقط في حال موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية على استخدامه، وأن ذلك يعتمد على ما أذا ستقدم روسيا المعلومات الضرورية للوكالة الأوروبية.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلنت حكومة ولاية بافاريا الألمانية عن نيتها شراء 2.5 مليون جرعة من اللقاح الروسي في حال موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية عليه.

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