 أمريكا تعرب عن سعادتها بالتزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا تعرب عن سعادتها بالتزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية

أ ش أ
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 4:55 م | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 4:55 م

أعرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بغداد ماثيو تولر عن سعادة بلاده بالتزام الحكومة العراقية بحماية وسلامة البعثات الأجنبية، وسعيها إلى مطاردة الجهات الخارجة عن القانون وتسليمها للعدالة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السفير الأمريكي في بغداد - عبر دائرة اتصال مغلقة - للتعليق على نتائج الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، وذلك وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الخميس.

وقال تولر: "إن البيان الختامي للحوار الاستراتيجي الثالث بين البلدين الذي انطلق أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قد أشار بوضوح إلى أهمية سلامة البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق".

وأضاف أن مهام قوات التحالف الدولي في العراق تنصب على الاستشارة والتدريب ودعم القوات المسلحة العراقية وتطوير مهاراتها القتالية، لافتًا إلى أن حضور التحالف على أرض العراق قد تم بدعوة رسمية من السلطات العراقية.

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