تعاون بين جامعة مصر للمعلوماتية وجامعتي سيزي وإيزار ديجيتل الفرنسيتين في مجال ألعاب الفيديو

قالت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إن توقيع الجامعة اتفاقيتي تعاون لمدة خمس سنوات مع جامعتين فرنسيتين هما "سيزي" رقم 54 على مستوى جامعات العالم و"إيزار ديجيتل" ثاني أفضل جامعة على مستوى العالم في مجال ألعاب الفيديو، يستكمل شبكة الاتفاقيات الدولية التي نجحت مصر للمعلوماتية في تكوينها بما يتيح لطلابنا الحصول على شهادات مزدوجة، الأولى شهادة مصر للمعلوماتية، والثانية من جامعة سيزي الفرنسية لتنضم لأبرز الجامعات الأمريكية والكندية.

وأضافت أن أهمية الاتفاقيتين مع فرنسا أنها تأتي مع أهم الجامعات الفرنسية في تخصصات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والهندسة وعلوم الحاسب والمعلومات، والابتكار والتكنولوجيا وتطوير وتصميم الألعاب الإلكترونية؛ وهي أهم المجالات التي يتنافس عليها العالم حاليًا لأنها تعيد تشكيل الاقتصاد، والأهم أنها السبيل الأفضل للاقتصاديات الصاعدة للحاق بالاقتصاديات الكبرى وسد الفجوة التكنولوجية بينهما.

وأوضحت أن الاتفاق مع جامعة "سيزي" يتيح لطلابنا الدراسة لأربع سنوات بمصر والحصول على شهادة البكالوريوس، ثم استكمال الدراسة عامًا آخر في فرنسا للحصول على درجة الماجستير، وهو ما يؤهلهم للعمل في أي شركة بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أي مكان داخل مصر أو خارجها.

وأكد الدكتور أحمد حمد نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية أن الاتفاق مع جامعة "سيزي" يشمل التعاون المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي وأنشطة خدمة المجتمع، بجانب أنه يمهد الطريق لتوقيع اتفاقيات للتعاون في عدة مجالات هي تطوير مشاريع درجة البكالوريوس – الماجستير المزدوجة، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، ونشر علمي مشترك، وإشراف مشترك على الرسائل العلمية، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئات التدريس لأغراض التدريس والبحث العلمي، وتبادل أفضل الممارسات في أساليب التدريس والروابط مع الشركات، وتطوير التقنيات الجديدة في كلا البلدين.

وحول مجالات التعاون مع جامعة "إيزار ديجيتل"، أوضح أنها تشمل التدريب في مجال ألعاب الفيديو والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، والبحث والتطوير في مجالات بيانات اللعبة والذكاء الاصطناعي، والتأثير الاجتماعي للألعاب الإلكترونية، والابتكار والتكنولوجيا، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لأغراض التدريس والبحث العلمي، وتبادل أفضل الممارسات في أساليب التدريس، والروابط مع الشركات، وتطوير التقنيات الجديدة بكلا البلدين.

وأشار إلى أن الدكتورة أمل الجمال، رئيس قسم هندسة البرمجيات بكلية علوم الحاسب والمعلومات، ورئيس العلاقات الدولية بالجامعة، ستكون المنسق من الجانب المصري في تنفيذ الاتفاقيتين.

وقال إن هذه الاتفاقيات مع الجانب الفرنسي تتوج سنوات من التعاون مع العديد من الجامعات والمؤسسات الفرنسية، فيوجد حاليًا بالفعل تعاون في أكثر من بحث علمي وتبادل للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، حيث تعد الجامعات الفرنسية من مراكز الدراسات الأكاديمية والبحث العلمي المرموقة على مستوى العالم، وبالتالي فإن الشراكة معها تمثل فرصة مهمة لجامعاتنا المصرية.

والجدير بالذكر أن الاتفاقيتين وقعهما الدكتور أحمد حمد نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحالية للقاهرة، وشهد التوقيع الدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتورة أمل الجمال رئيس العلاقات الدولية بجامعة مصر للمعلوماتية.