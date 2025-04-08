الأمم المتحدة: مقتل نحو 13 ألف مدني في أوكرانيا منذ بداية الحرب

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر لمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تقدر أن نحو 13 ألف مدني قتلوا منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وفقا لبيانات مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تم تأكيد ما لا يقل عن 12910 حالة وفاة في صفوف المدنيين بأوكرانيا- من بينهم 682 طفلا- وأصيب نحو 30700 شخص خلال الفترة بين 24 فبراير 2022 و31 مارس 2025.

وأضاف فليتشر أن الحصيلة الحقيقية من المرجح أن تكون أعلى كثيرا.

وأفادت تقارير بأن أكثر من 170 مدنيا قتلوا خلال الفترة من نهاية شباط/فبراير ونهاية مارس فقط.

واستمرت الضربات الروسية في تدمير حياة المدنيين، وكان آخر الضربات في مدينة كريفي ريه الصناعية، حيث أصابت الصواريخ ملعبا.

وشدد فليتشر على أن القانون الدولي يتآكل في أوكرانيا وغيرها من الصراعات في جميع أنحاء العالم.

وأضاف فليتشر أن المشكلة "ليست فقط أننا لا نقف بقوة لدعم القانون الدولي، ولكن في بعض الحالات، نحن ندعم تدهوره... هذا هو الخيط المشترك الذي يربط هذه الصراعات. وإذا كانت مبادئكم تنطبق فقط على خصومكم، فإنها ليست مبادئ إنسانية".