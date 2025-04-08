إسرائيل تعتزم إغلاق 6 مدارس تابعة للأنروا في القدس الشرقية

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تعتزم إسرائيل إغلاق ستة مدارس أخرى تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا" في الجزء الشرقي من القدس ذو الأغلبية العربية.

وكتب مدير الأونروا فيليب لازاريني عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الشرطة وموظفين تابعين لمجلس مدينة القدس دخلوا المدارس عنوة.وأضاف أنهم أمروا بإغلاق المدارس في غضون ثلاثين يوما.

ولم تعلق الشرطة الإسرائيلية حتى الآن على الواقعة.

وتابع لازاريني إن "حوالي 800 صبي وفتاة سوف يتأثرون بشكل مباشر بأوامر الإغلاق هذه ومن المرجح ألا يتمكنوا من استكمال عامهم الدراسي ".

وتتهم إسرائيل الأونروا بأن بها موظفين متورطين في الأنشطة المسلحة لحركة حماس الفلسطينية.

ورد الكنيست الإسرائيلي بفرض حظر على عمل الأونروا على الأراضي الإسرائيلية، والذي دخل حيز التنفيذ في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

ويحظر قانون آخر على السلطات الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا.

ووفقا لتقارير إعلامية، صرحت أسيرة إسرائيلية تم الإفراج عنها بأنها كانت محتجزة في منشأة تابعة للأونروا في قطاع غزة.

وكانت إسرائيل أمرت في وقت سابق بإغلاق العديد من مدارس الأونروا في القدس الشرقية. وقال مجلس مدينة القدس إنه سيتولى رعاية الطلاب المتضررين بعد دخول قرار حظر عمل الأونروا حيز التنفيذ.