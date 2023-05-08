السعودية تستضيف محادثات تمهيدية لممثلين عن القوات المسلحة السودانية والدعم السريع

بدأ ممثلون عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع محادثات تمهيدية، أمس السبت، والتي استضافتها المملكة العربية السعودية في العاصمة جدة.

وكانت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية قد الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات.

وتهدف المحادثات للوقف الفعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، ووضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.

وقد أعرب الطرفان عن تحملهم لمسؤولية رفع المعاناة عن الشعب السوداني، بما يتضمن الوصول لاتفاق على الاجراءات الأمنية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية لمن هم في حاجة لها.

وشرع الطرفان في مراجعة إعلان الالتزام بحماية المدنيين وتيسير واحترام العمل الإنساني في السودان، وبدءا أيضاً مناقشة الاجراءات الأمنية التي عليهما اتخاذها من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية بما يتفق وإعلان المبادئ.

وأعربت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن ترحيبهما بالتزام الطرفين بتوجه بناءً قائم على الاحترام المتبادل، وحثت كلاً منهما على احترام وقف إطلاق النار القائم حالياً، والامتناع عن القيام بأي أفعال استفزازية على الأرض للحفاظ على مناخ إيجابي للمحادثات التمهيدية الحالية.

وتستمر المحادثات بين الطرفين، اليوم الأحد، كما ستستمر خلال الأيام التالية على أمل الوصول إلى وقفٍ فعال ومؤقت لإطلاق النار حتى يمكن إيصال المعونات الإنسانية لمن هم في حاجة لها.