اعتقال 5 متسللين يحملون الجنسية السورية غربي العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال خمسة أشخاص قادمين من سوريا عبر اجتياز الساتر الحدودي بين البلدين غربي محافظة نينوى.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي، اليوم، إن جهاز الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع العراقية تمكن من القبض على خمسة أشخاص، بينهم امرأة، يحملون الجنسية السورية، قرب قرية الشعلان غربي نينوى قادمين من سوريا باتجاه الأراضي العراقية عبر اجتياز الساتر الحدودي بين البلدين.

وأشارت إلى تسليم المعتقلين للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا.