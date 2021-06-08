 الاستخبارات العراقية: اعتقال قيادي في تنظيم داعش الإرهابي بنينوي - بوابة الشروق
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الاستخبارات العراقية: اعتقال قيادي في تنظيم داعش الإرهابي بنينوي

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 6:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 6:39 ص

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية عن اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي غربي نينوى.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن الاستخبارات العراقية في بيان قولها إنه "بتنسيق معلوماتي مشترك ما بين مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية وقسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ واستخبارات مكافحة إرهاب تلعفر وقوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ تم القبض على الارهابي المكنى (أبو إلياس) المسؤول الإداري لما يسمى بـ(فرقة عين جالوت)".
وأضافت أنه "جرى مداهمة منزله في قرية كرش التابعة لناحية العياضية غربي نينوى والقبض عليه، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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