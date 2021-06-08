 الاستخبارات العراقية تعتقل قياديا في تنظيم داعش غربي نينوى - بوابة الشروق
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الاستخبارات العراقية تعتقل قياديا في تنظيم داعش غربي نينوى

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 4:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 4:41 ص

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي غربي نينوى.
وذكرت الاستخبارات العراقية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، أنه بتنسيق معلوماتي مشترك مابين مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وقسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى وقوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ واستخبارات مكافحة ارهاب تلعفر وقوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ تم القبض على الارهابي المكنى (ابو الياس) المسؤول الاداري لما يسمى بـ(فرقة عين جالوت) التابعة لما كانت تسمى ولاية الجزيرة"، مضيفا أنه جرى مداهمة منزله في قرية كرش التابعة لناحية العياضية غربي نينوى والقبض عليه.

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