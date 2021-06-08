نائب: تناول ملف الشباب قبل عهد الرئيس السيسي كان ديكوريا

قال محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي منحت الشباب والمرأة فرصة لم تحدث من قبل، مؤكدًا أن تمكين تلك الفئات مصدر إلهام للدول المتقدمة الكبرى.



وتوجه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، بالتهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى مرور 7 سنوات على توليه الحكم، مشيرًا إلى أنها 7 سنوات اتسمت بالكد والتعب والجهد والحصاد.



ولفت إلى أن «تناول ملف الشباب قبل عهد الرئيس كان بشكل ديكوري وليس بفعالية تقيس حجم التأثير على أرض الواقع»، موضحًا أن القيادة السياسية بدأت الإيمان بالملف بعد تولي «السيسي» الحكم.



واستشهد عضو مجلس الشيوخ بإجراء حوار من خلال مؤتمرات الشباب التي شاركت فيها السلطة التنفيذية بالكامل وعلى رأسها الرئيس السيسي، قائلًا إن توصيات تلك المؤتمرات كانت تؤخذ بعين الاعتبار.



وذكر أن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» أحد تلك التوصيات، متابعًا أنها أحد المنصات التي حرص أعضاؤها ومؤسسوها أن تخرج إلى أرض الواقع بحيث يتم تطبيق معادلة التمكين بعد التدريب والتأهيل وإثبات القدرة على تحمل المسؤولية.