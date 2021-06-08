إسرائيل تكشف أسباب تدميرها برج المكاتب الإعلامية في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أسباب تدميرها برج سكني يضم مكاتب إعلامية في قطاع غزة خلال غارة جوية مثيرة للجدل قبل عدة أسابيع.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، اليوم، أن "حركة حماس الإسلامية كانت تعمل هناك على تكنولوجيا لتعطيل عمل نظام القبة الحديدية الإسرائيلي للدفاع الصاروخي، وأنه تم تخزين معدات خاصة لهذا الغرض في المبنى".

وبحسب البيان، فإن "المعدات ستدمر نتيجة لانهيار البرج".

وقصفت إسرائيل، البرج في غزة في منتصف شهر مايو الماضي خلال فترة النزاع المسلح الأخير مع المسلحين الفلسطينيين.

بالإضافة إلى أمور أخرى، تعرضت مكاتب وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس" وقناة الجزيرة القطرية للتدمير.

وكانت إسرائيل قد حذرت السكان قبل الهجوم.

وكان رد فعل أسوشيتد برس يعبر عن الرعب، وأثارت جمعيات الصحفيين مخاوف جدية.

يذكر أنه بادئ الأمر برر الجيش الإسرائيلي الهجوم بشكل أقل صراحة بالقول إن المخابرات العسكرية التابعة لحماس أيضا استخدمت المبنى.