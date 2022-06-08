العراق: الكاظمي يدعو إلى تعزيز التعاون مع حلف الناتو

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أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على أهمية تعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" في مجال تدريب القوات الأمنية العراقية ورفع مهارات الأداء لأفراد القوات الأمنية.

ودعا الكاظمي خلال استقبال القائد الجديد لبعثة الناتو للاستشارة والتدريب في العراق الجنرال جيوفاني إيانوتشي، والوفد المرافق له "إلى تطوير كفاءة القوات العراقية على المستوى المؤسساتي ورفع مهارات الأداء".

ومن جانبه، أكد رئيس بعثة حلف الناتو أهمية العلاقة مع العراق" كونه بلدا محورياً في المنطقة والعالم، وأن استقراره سينعكس إيجاباً على الاستقرار الإقليمي والدولي وأهمية الدور الذي تقوم به الحكومة العراقية في هذا الإطار".

كما أكد"استعداد بعثة حلف الناتو على العمل على وفق أولويات الحكومة العراقية في مجال التدريب، وبناء القدرات الأمنية".

و تم خلال اللقاء مناقشة عمل بعثة حلف الناتو في العراق، والسبل الكفيلة بتطويره وتجاوز أية مصاعب قد تواجهه.