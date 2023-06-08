ولي العهد السعودي والرئيس الروسي يتبادلان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك

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تبادل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي تلقى اتصالاً هاتفياً مساء الأربعاء من بوتين "جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات".

من جانبه قال الكرملين إن الجانبين بحثا سبل استقرار أسواق الطاقة العالمية، مضيفا أنهما "أشادا خلال الاتصال بالتعاون فيما بينهما في إطار تحالف أوبك بلس للدول المنتجة للنفط".

وجاء في بيان للكرملين نشره على تطبيق تليجرام، أن الجانبين "ناقشا مسألة ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية بالتفصيل".

وأضاف البيان: "أشاد الجانبان بالتعاون في إطار تحالف أوبك بلس مما سمح باتخاذ خطوات فعالة وفي الوقت المناسب لضمان التوازن بين العرض والطلب على النفط".

وأشار البيان إلى أهمية الاتفاقات التي توصل لها التحالف في اجتماعه هذا الأسبوع والتي ستقوم بموجبها السعودية بخفض في إنتاجها في يوليو.