محمود محيي الدين يلتقي البابا فرانسيس على هامش مبادرة أزمة الديون في الجنوب العالمي

علي هامش مشاركته في مبادرة حوار السياسات (IPD) - جامعة كولومبيا حول معالجة أزمة الديون في الجنوب العالمي التقي الدكتور محمود محيي الدين مع قداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان.

وكتب محيي الدين علي صفحته على لنكدن يقول:

لقد أتيحت لي الفرصة للمشاركة في الحدث الذي نظمته الأكاديمية البابوية للعلوم الاجتماعية (PASS) ومبادرة حوار السياسات (IPD) - جامعة كولومبيا حول معالجة أزمة الديون في الجنوب العالمي. واستفاد هذا الحدث من مشاركة الخبراء الأكاديميين وصانعي السياسات وكبار ممثلي المؤسسات المتعددة الأطراف والمجتمع المدني والزعماء الدينيين لإجراء مناقشة موضوعية لمشاكل الديون التي يواجهها المجتمع العالمي. وتبادلوا اقتراحات عملية للنظر فيها من قبل صناع القرار والقادة السياسيين والمنظمات الدولية ومختلف المجموعات المتعددة الأطراف وكذلك المشاركين في السوق وأصحاب المصلحة.

تأتي المقترحات العملية التي تم تبادلها في الوقت المناسب نظرًا لمشاركة وزير المالية البرازيلي كمضيف لمجموعة العشرين هذا العام، ووزير المالية الإسباني الذي يستضيف المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية #ffd4 المقرر عقده في يونيو 2025.

لقد كان من دواعي سروري أن أبدأ اليوم بلقاء قداسة البابا فرانسيس، الذي ظل يؤكد منذ سنوات عديدة على أن الديون المتعمدة ليست مجرد مسألة اقتصادية، بل هي قضية أخلاقية لها آثار كبيرة على حياة ومعيشة الناس من حولنا. العالم.

وكان من الملهم الاستماع إلى التقييمات والتعليقات الممتازة التي أبداها المشاركون بشأن التطورات العالمية الأخيرة وتأثيرها على الديون، والاقتراحات العملية للمضي قدما بما في ذلك الاقتصادي البارز والحائز على جائزة نوبل جو ستيغليتز

شكرًا جزيلاً للمنظمين في PASS وIPD، وخاصةً مارتن جوزمان على العمل الممتاز من حيث الجوهر والشكل.