حارس يوفنتوس يرفض الانتقال للدوري السعودي

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رفض البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، عرضًا للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال هذا الصيف، حسبما ذكرت تقارير صحفية إيطالية.

ووفقًا للصحفي الإيطالي «نيكولو شيرا»، فإن البولندي تشيزني رفض عرضًا من الدوري السعودي في الأيام الماضية.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن تشيزني يمتلك عرضًا سعوديا لمدة موسمين مقابل 15 مليون يورو، ولكنه لا يفكر بمغادرة أوروبا حاليًا.

يُذكر أن تشيزني خرج بشباك نظيفة في 15 مباراة في الموسم الماضي، واستقبل 30 هدفًا في 35 مباراة خاضها بمختلف البطولات مع يوفنتوس.