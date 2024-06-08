 الجزائر: تبون يستدعي الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية في 7 سبتمبر المقبل - بوابة الشروق
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الجزائر: تبون يستدعي الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية في 7 سبتمبر المقبل

د ب أ
نشر في: السبت 8 يونيو 2024 - 4:59 م | آخر تحديث: السبت 8 يونيو 2024 - 4:59 م

وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم السابع من سبتمبر 2024.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية اليوم أن نفس المرسوم، تضمن الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، ابتداء من الأربعاء المقبل، على أن تختتم يوم الخميس 27 يونيو المقبل.

وأعلن كل من عبد العالي حساني، رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني، ويوسف أوشيش، السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، ولويزة حنون، زعيمة حزب العمال اليساري، ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما يرجح أن يعلن الرئيس عبد المجيد تبون، ترشحه لولاية ثانية، لاحقا.

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