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يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما أمسية سينمائية في تمام السادسة مساء الأربعاء المقبل، 11 يونيو، يُعرض خلالها مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة تحت عنوان "المحاولة الأولى"، وهي نتاج التجارب الأولى لمجموعة من المخرجين الموهوبين ومشروعات تخرج من مدارس السينما.

تتضمن الأمسية عرض الأفلام التالية:

"لا للنهاية"، تأليف وسيناريو محمد زيدان، وإخراج محمود فؤاد.

"المرأة مخلوق كامل"، قصة وسيناريو وحوار وإخراج سحر عبدالعال حامد، وبطولة نهى فاروق، محمد جمجوم، علاء خيري، مروة يسري، ونجلاء راشد.

"من طين"، إخراج علاء الدين عاطف شكري، الحاصل على المركز الأول في مهرجان كايرو ستارز النسخة الخامسة.

"شيك"، إخراج علاء الدين عاطف شكري، الحاصل على جائزة أفضل سيناريو في مهرجان مراكش الدولي للفيلم القصير بالمغرب، والمُشارك في مهرجان First Off Filmmaker في إنجلترا.

يعقب عرض الأفلام ندوة مفتوحة لمناقشتها مع الجمهور، يديرها الناقد أحمد العدلي.