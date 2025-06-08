محافظ الغربية: ذبح 1168 أضحية مجانًا داخل المجازر الحكومية خلال العيد

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جهود مديرية الطب البيطري خلال أيام عيد الأضحى، في تنظيم أعمال ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية المنتشرة بنطاق المحافظة، والتي وفّرت خدمة الذبح المجاني للمواطنين والجمعيات الخيرية، تحت إشراف بيطري كامل لضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد المحافظ توفير كل التسهيلات داخل المجازر لتقديم خدمة آمنة ومجانية، دعمًا للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة، موجّهًا الشكر للأطقم البيطرية والعاملين بالمجازر على استمرارهم في العمل طوال أيام العيد.

من جانبه، أوضح الدكتور عادل عبد العزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن مجازر المحافظة شهدت انتظامًا كاملًا في العمل، حيث تم ذبح 1168 أضحية مجانًا خلال يومي العيد، تحت إشراف بيطري دقيق شمل الكشف قبل الذبح وبعده.

وأضاف أن الغربية تضم 18 مجزرًا حكوميًا موزعة على المراكز والمدن، جرى تجهيزها بالكامل لاستقبال الأضاحي، مع تواجد الأطقم البيطرية على مدار الساعة، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم المستمر.

وشدد المحافظ على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والاشتراطات البيئية والصحية داخل المجازر، مؤكدًا أن صحة المواطن وسلامة اللحوم أولوية لا تقبل التهاون.

كما أصدر تعليمات بحظر الذبح خارج المجازر، ومنع إقامة شوادر بيع الأضاحي في الطرق العامة دون تصريح، منعًا لتكدس المخلفات أو إعاقة المرور. وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بهذه التوجيهات في جميع أنحاء المحافظة.

واختتم الجندي تصريحاته بالتأكيد على جاهزية أجهزة المحافظة لخدمة المواطنين في جميع المناسبات، مشيدًا بإقبالهم المتزايد على الذبح داخل المجازر الرسمية.