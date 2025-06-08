ترامب يحظر الأقنعة في مظاهرات لوس أنجلوس

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- الرئيس الأمريكي أكد أنه لن يتم التسامح مع الاحتجاجات في المدينة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، حظر ارتداء الأقنعة في المظاهرات ضد حرس الحدود في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، إثر حملاته ضد المهاجرين.

وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن الحرس الوطني قام بـ"عمل رائع" في لوس أنجلوس.

وقال: "من الآن فصاعدا سيمنع ارتداء الأقنعة في المظاهرات، ماذا يريد هؤلاء الناس إخفاءه ولماذا؟".

واتهم ترامب كلًا من حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارن باس بعد القيام بواجباتهما.

وأضاف: "لن يتم التسامح مع هذه الاحتجاجات اليسارية المتطرفة، التي ينظمها المحرضون والمستفزون المأجورون في كثير من الأحيان".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت إدارة ترامب عزمها نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس مع تزايد المظاهرات الاحتجاجية ضد حرس الحدود.

وشهدت الاحتجاجات التي خرجت في المدينة ضد فرق دائرة حرس الحدود بسبب حملاتها ضد المهاجرين غير النظاميين، اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين بين الحين والآخر، بينما وصف ستيفان ميلر مستشار ترامب المظاهرات بأنها "تمرد ضد الولايات المتحدة".