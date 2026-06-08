الشرطة البولندية تضبط طنا من الهيروين وتوقف 3 أشخاص

أعلنت الشرطة البولندية أنها وجهت إحدى أكبر ضرباتها ضد مهربي المخدرات الدوليين.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية (باب) اليوم الإثنين، أنه تم ضبط أكثر من طن من الهيروين، تقدر قيمته السوقية بنحو 220 مليون زلوتي (60 مليون دولار)، في مدينة جدينيا الساحلية المطلة على بحر البلطيق والقريبة من جدانسك.

وقال وزير الداخلية البولندي، مارسين كيرفينسكي، للصحفيين: "هذه هي العملية الأكبر من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات".

ووفقاً للتقرير، فقد تلقى المحققون البولنديون معلومات من زملائهم البريطانيين في مارس الماضي، تفيد بتوقع وصول شحنة مخدرات من الإمارات.

وتم العثور على المواد المخدرة في شكل قوالب طوب زينة داخل حاويات شحن.