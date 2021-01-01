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أعداد جريدة الشروق
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فلسطين: حالتا وفاة و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 8 يوليه 2021 - 2:13 م | آخر تحديث: الخميس 8 يوليه 2021 - 2:13 م

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الخميس تسجيل وفاتين و97 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و140 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 3ر98%، ونسبة الإصابات النشطة 6ر0%، ونسبة الوفيات 1ر1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود أربعة مصابين بغرف العناية المكثفة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر يوم السبت الماضي مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لشهر جديد لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.


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