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عرضت قناة «يورنيوز عربي»، مساء الخميس، مقطع فيديو يرصد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل فلسطيني محتجز في السجون الإسرائيلية بتهمة ارتكاب هجمات على إسرائيليين.

وقامت قوات الاحتلال بزرع متفجرات في عدد من أركان المنزل بهدف تفجيره وهدمه.