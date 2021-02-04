 بالفيديو.. قوات الاحتلال تهدم منزل عائلة فلسطيني محتجز - بوابة الشروق
الخميس 8 يوليه 2021 4:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمقترح تعديلات عقوبات قانون التحرش الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

بالفيديو.. قوات الاحتلال تهدم منزل عائلة فلسطيني محتجز

فلسطين
فلسطين
نور رشوان
نشر في: الخميس 8 يوليه 2021 - 3:32 م | آخر تحديث: الخميس 8 يوليه 2021 - 3:32 م

عرضت قناة «يورنيوز عربي»، مساء الخميس، مقطع فيديو يرصد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل فلسطيني محتجز في السجون الإسرائيلية بتهمة ارتكاب هجمات على إسرائيليين.

وقامت قوات الاحتلال بزرع متفجرات في عدد من أركان المنزل بهدف تفجيره وهدمه.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك