وفاة القيادي الفلسطيني أحمد جبريل في دمشق

توفي القيادي الفلسطيني أحمد جبريل مؤسس "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة"، بعد معاناة مع المرض في أحد مشافي العاصمة السورية، دمشق، عن 83 عاما، وفقا لوكالة أنباء معا الفلسطينية.

ونعت اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قائدها أحمد جبريل الأمين العام للجبهة ومؤسسها وقائدها التاريخي الذي وافته المنية ظهر اليوم.

وقال ابنه بدر إنه "توفي بشكل طبيعي بعد معاناة مع المرض خلال الفترة الأخيرة"، مشيراً إلى أنه سيوارى الثرى يوم الجمعة في مقبرة مخيم اليرموك في دمشق.

وكان أحمد جبريل قد أسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة عام 1968 وانفصلت عام 1984 عن منظمة التحرير الفلسطينية، واتخذت من دمشق مقرا لها.

وولد أحمد جبريل قرب يافا عام 1928 ثم انتقل مع أسرته إلى سوريا عام 1948 بعد حرب فلسطين وأصبح ضابطا في الجيش السوري وأنشأ عام 1959 تنظيما شبه عسكري هو جبهة تحرير فلسطين.

وبعد فشل محاولات لدمج فصيله مع حركة "فتح" بزعامة ياسر عرفات، شارك جبريل في تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش عام 1967، ثم انشق عنها ليؤسس منظمة الجبهة الشعبية -القيادة العامة.

وقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، تعازيه في اتصال هاتفي، للأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة طلال ناجي، بوفاة القائد الفلسطيني،كما عزى في اتصال أخر بدر جبريل نجل الفقيد.

وبعث حزب الله بتعازيه في بيان اليوم إلى الفلسطينيين وقيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بوفاة الأمين العام ل"لجبهة الشعبية ــ القيادة العامة"، أحمد جبريل" أبو جهاد".

وجاء في بيان حزب الله " لقد كانت فلسطين وقضيتها كل حياته حيث قضى عمره متنقلًا بين ساحات المعارك وميادين القتال، مؤمناً بالكفاح المتواصل طريقًا وحيدا للتحرير، ثابتا على الحق لا يحيد عنه ولا يزول، مؤمناً بوحدة المقاومين والمجاهدين في مختلف الجبهات، متصفاً بعزيمةٍ صلبة وروحيةٍ عالية وشجاعة بطولية، وصفات رفيعة جعلته في المكان اللائق به في تاريخ فلسطين والمنطقة".