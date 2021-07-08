إسرائيل تهدم منزل فلسطيني أدانته بقتل إسرائيلي

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، هدم منزل فلسطيني تمت إدانته بقتل إسرائيلي عند مفترق طرق في نابلس قبل نحو شهرين.

وتم هدم منزل منتصر الشلبي، 44 عاما، في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، صباح اليوم.

وجاء هدم المنزل رغم طلب الولايات المتحدة تأجيل عملية الهدم، كون الشلبي يحمل الجنسية الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت البلدة وحاصرت المنزل، وأجبرت المواطنين القاطنين قرب المنزل على إخلاء منازلهم، تمهيدا لهدمه.

واندلعت مواجهات في محيط المنزل، أطلقت القوات الإسرائيلية خلالها الغاز المسيل للدموع اتجاه الشباب، دون أن يبلغ عن إصابات.

وردت محكمة إسرائيلية في يونيو الماضي التماسا قدمته عائلة الشلبي لوقف قرار هدم منزلها، وصادقت على عملية الهدم.